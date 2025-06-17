У чому зберігати заощадження: експерти назвали найвигіднішу валюту для українців

Українці поступово втрачають зацікавленість у доларі, тоді як популярність євро зростає. Водночас фінансові експерти застерігають: покладатися виключно на євро та його поточне зміцнення щодо інших провідних валют не варто.

Тож найбільш обґрунтованою стратегією наразі є диверсифікація заощаджень – тобто зберігання коштів у кількох валютах: гривні, доларі та євро. Про це повідомив фінансовий експерт Олексій Козирєв. За його словами, хоча нещодавні статистичні дані свідчать про зростання попиту на євро серед українців, вкладати всі свої гроші лише в цю валюту – надто ризикований крок.

Як зазначає експерт, існує кілька причин, через які не варто робити ставку виключно на євро. Серед основних:

Економіка ЄС усе ще балансує на межі стагнації та потенційної рецесії.

Спостерігається зростання дисбалансу між країнами-членами блоку.

Основні економічні рушії Європи – Німеччина та Франція – не справляються з навантаженням і не здатні стабілізувати загальні показники.

Євросоюз залишається вразливим до коливань цін на енергоресурси.

В умовах глобальної конкуренції та фрагментації ринків надмірне укріплення євро щодо долара й інших ключових валют є невигідним ні для Європейського центробанку, ні для експортерів, оскільки послаблює позиції європейської продукції на зовнішніх ринках.

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Фінансовий експерт радить до кінця липня – початку серпня розподіляти грошові заощадження між кількома валютами. Враховуючи "напружену геополітичну та військову ситуацію у світі", Козирєв рекомендує українцям регулярно переглядати співвідношення своїх інвестицій – щомісяця вносити зміни відповідно до актуального стану ринку.

Загалом Козирєв наголошує на необхідності диверсифікації активів, зокрема радить тримати близько 30% заощаджень у валюті.

Аналітик Козирев рекомендує вкладати близько 50% своїх заощаджень у гривневі фінансові інструменти з фіксованою прибутковістю. До них належать депозити, облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та цінні папери провідних українських емітентів.

Іншу частину коштів слід розподілити між доларом, євро та швейцарським франком. Оптимальним співвідношенням, за його словами, є: до 50% вкласти в долар, до 40% – у євро, та до 10% – у швейцарський франк.

Щодо нерухомості, Козирев радить інвестувати близько 40% активів. З цієї суми 80% слід спрямувати у житлову нерухомість, а решту 20% – у земельні ділянки або комерційні об’єкти.

Також він радить виділити 20% на фондовий ринок, 5-7% – у дорогоцінні метали, такі як золото чи срібло, і до 3-5% – у криптовалюту. За словами експерта, інвестиції в крипту підходять тим, хто готовий ризикувати; у разі відсутності такого бажання ці кошти краще додатково вкласти в золото як надійний актив.

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