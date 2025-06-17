В чем хранить сбережения: эксперты назвали самую выгодную валюту для украинцев

Украинцы постепенно теряют заинтересованность в долларе, в то время как популярность евро растет. В то же время, финансовые эксперты предостерегают: полагаться исключительно на евро и его текущее укрепление относительно других ведущих валют не стоит.

Поэтому наиболее обоснованной стратегией сейчас диверсификация сбережений - то есть хранение средств в нескольких валютах: гривне, долларе и евро. Об этом сообщил финансовый эксперт Алексей Козырев. По его словам, хотя недавние статистические данные свидетельствуют о росте спроса на евро среди украинцев, вкладывать все свои деньги только в эту валюту – слишком рискованный шаг.

Как отмечает эксперт, существует несколько причин, по которым не стоит делать ставку исключительно на евро. Среди основных:

Экономика ЕС все еще балансирует на грани стагнации и потенциальной рецессии.

Отмечается рост дисбаланса между странами-членами блока.

Основные экономические двигатели Европы – Германия и Франция – не справляются с нагрузкой и не способны стабилизировать общие показатели.

Евросоюз остается уязвимым к колебаниям цен на энергоресурсы.

В условиях глобальной конкуренции и фрагментации рынков чрезмерное укрепление евро по отношению к доллару и другим ключевым валютам невыгодно ни для Европейского центробанка, ни для экспортеров, поскольку ослабляет позиции европейской продукции на внешних рынках.

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Финансовый эксперт советует до конца июля – начале августа распределять денежные сбережения между несколькими валютами. Учитывая "напряженную геополитическую и военную ситуацию в мире", Козырев рекомендует украинцам регулярно пересматривать соотношение своих инвестиций – ежемесячно вносить изменения в соответствии с актуальным состоянием рынка.

В целом Козырев отмечает необходимость диверсификации активов, в частности, советует держать около 30% сбережений в валюте.

Аналитик Козырев рекомендует вкладывать около 50% своих сбережений в гривневые финансовые инструменты с фиксированной доходностью. К ним относятся депозиты, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и ценные бумаги ведущих украинских эмитентов.

Остальную часть средств следует распределить между долларом, евро и швейцарским франком. Оптимальным соотношением, по его словам, является: до 50% вложить в доллар, до 40% – в евро и до 10% – в швейцарский франк.

Относительно недвижимости Козырев советует инвестировать около 40% активов. Из этой суммы 80% следует направить в жилую недвижимость, а остальные 20% – в земельные участки или коммерческие объекты.

Также он рекомендует выделить 20% на фондовый рынок, 5-7% – в драгоценные сплавы, такие как золото либо серебро, и до 3-5% – в криптовалюту. По словам эксперта, инвестиции в крипту подходят тем, кто готов рисковать; в случае отсутствия такого желания, эти средства лучше дополнительно вложить в золото как надежный актив.

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