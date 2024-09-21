Поблизу Чилі помітили глибоководного макаронного монстра з купою ніжок-сосисок (фото, відео)

Науковці, досліджуючи морські глибини біля узбережжя Чилі, зробили неймовірне відкриття: на глибині близько 665 метрів вони зафіксували на камеру дивну істоту, яку в наукових колах прозвали "літаючим спагеті-монстром". Це хижа колоніальна істота, що нагадує пучок довгих, тонких щупалець з рожевими кінчиками.

"Спагеті-монстр", насправді науково відомий як Bathyphysa conifera, має досить химерний вигляд. Його тіло складається з тисяч дрібних організмів, які працюють разом як єдиний організм. Кожен з цих організмів виконує свою функцію: одні відповідають за живлення, інші – за розмноження, пише Live Science.

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Ця дивовижна істота мешкає в глибоких водах Тихого океану, біля підводних гір. Саме в таких місцях, далеко від людських очей, природа створює найнезвичайніші форми життя.

Bathyphysa conifera. Джерело: Schmidt Ocean Institute

Науковці продовжують дослідження морських глибин і сподіваються знайти ще багато невідомих науці істот.

Нагадаємо, у Британії вилупилося "особливе маля". Це пташеня південного казуара, одного з найбільших і найнебезпечніших птахів, які не літають.

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