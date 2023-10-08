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У Єгипті поліціянт розстріляв автобус із туристами з Ізраїлю, є жертви (фото та відео)

Билім Олена

У Єгипті поліціянт розстріляв автобус із туристами з Ізраїлю, є жертви (фото та відео)

У Єгипті поліцейський відкрив вогонь по автобусу, в якому перебували ізраїльські туристи. Трагедія сталася у середземноморському місті Олександрія.

Телеканал Extra News повідомив, що в результаті нападу, що стався на місці Стовпа Помпея в Олександрії, загинули шестеро громадян Ізраїлю та один єгиптянин.

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Як повідомляє Аль-Джазіра, причини стрілянини наразі невідомі.

Єгипетські ЗМІ пишуть, що місцевий силовик відкрив вогонь по ізраїльських туристах, коли вони прибули до Помпеєвої колони, спорудженої на честь римського імператора Діоклетіана.

У Єгипті поліціянт розстріляв автобус із туристами з Ізраїлю, є жертви (фото та відео)
У Єгипті поліціянт розстріляв автобус із туристами з Ізраїлю, є жертви (фото та відео)
У Єгипті поліціянт розстріляв автобус із туристами з Ізраїлю, є жертви (фото та відео)

Йдеться, що зловмисника, який розстріляв туристів, затримано.

Нагадаємо, палестинські бойовики з Сектору Гази зранку 7 жовтня випустили по території Ізраїлю до 3 тисяч ракет. На вулицях кількох міст спалахнули пожежі, є загиблі. Бойовики ХАМАС увірвалися до Ізраїлю, вбивали мирних мешканців та брали у полон цивільних.

Влада Ізраїлю оголосила про проведення спеціальної контртерористичної операції поблизу Сектора Гази та пообіцяла атакувати об'єкти ХАМАС у відповідь на обстріли по території Ізраїлю.

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СвітСтрілянинаОбстрілиАвтобусиТуристиІзраїльСмертіЗброя