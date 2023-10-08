У Єгипті поліціянт розстріляв автобус із туристами з Ізраїлю, є жертви (фото та відео)

У Єгипті поліцейський відкрив вогонь по автобусу, в якому перебували ізраїльські туристи. Трагедія сталася у середземноморському місті Олександрія.

Телеканал Extra News повідомив, що в результаті нападу, що стався на місці Стовпа Помпея в Олександрії, загинули шестеро громадян Ізраїлю та один єгиптянин.

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Як повідомляє Аль-Джазіра, причини стрілянини наразі невідомі.

Єгипетські ЗМІ пишуть, що місцевий силовик відкрив вогонь по ізраїльських туристах, коли вони прибули до Помпеєвої колони, спорудженої на честь римського імператора Діоклетіана.

Йдеться, що зловмисника, який розстріляв туристів, затримано.

Нагадаємо, палестинські бойовики з Сектору Гази зранку 7 жовтня випустили по території Ізраїлю до 3 тисяч ракет. На вулицях кількох міст спалахнули пожежі, є загиблі. Бойовики ХАМАС увірвалися до Ізраїлю, вбивали мирних мешканців та брали у полон цивільних.

Влада Ізраїлю оголосила про проведення спеціальної контртерористичної операції поблизу Сектора Гази та пообіцяла атакувати об'єкти ХАМАС у відповідь на обстріли по території Ізраїлю.

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