В Египте полицейский расстрелял автобус с туристами из Израиля, есть жертвы (фото и видео)

В Египте полицейский открыл огонь по автобусу, где находились израильские туристы. Трагедия произошла в средиземноморском городе Александрия.

Телеканал Extra News сообщил, что в результате нападения, произошедшего на месте Столба Помпея в Александрии, погибли шесть граждан Израиля и один египтянин.

Читайте также: ЦАХАЛ атаковал Сектор Газа противобункерными ракетами (видео)

Как сообщает Аль-Джазира, причины стрельбы пока неизвестны.

Египетские СМИ пишут, что местный силовик открыл огонь по израильским туристам, когда они прибыли в колонну Помпея, построенную в честь римского императора Диоклетиана.

Речь идет, что злоумышленник, расстрелявший туристов, задержан.

Напомним, палестинские боевики из сектора Газа утром 7 октября выпустили по территории Израиля до 3 тысяч ракет. На улицах нескольких городов загорелись пожары, есть погибшие. Боевики ХАМАС ворвались в Израиль, убивали мирных жителей и пленили гражданских.

Власти Израиля объявили о проведении специальной контртеррористической операции вблизи Сектора Газы и пообещали атаковать объекты ХАМАС в ответ на обстрелы по территории Израиля.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!