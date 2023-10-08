В Египте полицейский расстрелял автобус с туристами из Израиля, есть жертвы (фото и видео)
В Египте полицейский открыл огонь по автобусу, где находились израильские туристы. Трагедия произошла в средиземноморском городе Александрия.
Телеканал Extra News сообщил, что в результате нападения, произошедшего на месте Столба Помпея в Александрии, погибли шесть граждан Израиля и один египтянин.
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Как сообщает Аль-Джазира, причины стрельбы пока неизвестны.
Египетские СМИ пишут, что местный силовик открыл огонь по израильским туристам, когда они прибыли в колонну Помпея, построенную в честь римского императора Диоклетиана.
Речь идет, что злоумышленник, расстрелявший туристов, задержан.
Напомним, палестинские боевики из сектора Газа утром 7 октября выпустили по территории Израиля до 3 тысяч ракет. На улицах нескольких городов загорелись пожары, есть погибшие. Боевики ХАМАС ворвались в Израиль, убивали мирных жителей и пленили гражданских.
Власти Израиля объявили о проведении специальной контртеррористической операции вблизи Сектора Газы и пообещали атаковать объекты ХАМАС в ответ на обстрелы по территории Израиля.
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