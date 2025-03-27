У Єгипті пішов на дно підводний човен з туристами: серед загиблих - четверо росіян

Уранці 27 березня біля узбережжя Хургади в Червоному морі затонув туристичний підводний човен Sindbad, що призвело до загибелі та поранень іноземних туристів. Внаслідок аварії загинули щонайменше шестеро людей, ще дев’ятеро отримали серйозні поранення.

На момент трагедії на борту перебували близько 40 пасажирів, із яких вдалося врятувати 29. Про це повідомляє ВВС Україна.

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Російське агентство ТАСС, посилаючись на генконсула РФ у Хургаді, повідомило, що серед загиблих четверо були громадянами Росії. Водночас МЗС України перевіряє інформацію щодо можливих українців на борту.

Telegram-канал Astra зазначає, що підводний човен Sindbad працював у Хургаді протягом кількох років, пропонуючи туристам занурення на глибину 25 метрів для огляду коралових рифів.

Нагадаємо, у Єгипті поліціянт розстріляв автобус із туристами з Ізраїлю, є жертви.

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