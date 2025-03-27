В Египте пошла ко дну подлодка с туристами: среди погибших - четверо россиян

Утром 27 марта у побережья Хургады в Красном море затонула туристическая подлодка Sindbad, что привело к гибели и ранениям иностранных туристов. В результате аварии погибли по меньшей мере шесть человек, еще девять получили серьезные ранения.

К моменту трагедии на борту находились около 40 пассажиров, из которых удалось спасти 29. Об этом сообщает ВВС Украина.

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Российское агентство ТАСС, ссылаясь на генконсула РФ в Хургаде, сообщило, что среди погибших четверо были гражданами России. В то же время МИД Украины проверяет информацию о возможных украинцах на борту.

Telegram-канал Astra отмечает, что подлодка Sindbad работала в Хургаде в течение нескольких лет, предлагая туристам погружение на глубину 25 метров для осмотра коралловых рифов.

Напомним, в Египте полицейский расстрелял автобус с туристами из Израиля, есть жертвы.

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