У Німеччині знайдено майстерно виготовлений бумеранг, якому 300 тисяч років – фото

У Німеччині, в місті Шенінген, було знайдено майстерно зроблений бумеранг віком 300 000 років. Це найдавніший бумеранг, який коли-небудь був знайдений, і він свідчить про те, що гомініди того часу мали знання та навички, необхідні для створення складних інструментів.

Бумеранг зроблений з деревини ялини й має довжину 77 сантиметрів. Він загострений з обох кінців і має вигнуту форму. Цей бумеранг був знайдений під водою, що допомогло йому зберегти свою форму та структуру.

Дослідники, які вивчали бумеранг, вважають, що він використовувався для полювання. Вони припускають, що мисливці кидали бумеранг в ноги тварин, щоб зупинити їх, а потім добігали до здобичі та добивали її списами, йдеться у статті в науковому журналі Plos.org.

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Знайдення цього бумеранга є важливим археологічним відкриттям. Воно свідчить про те, що гомініди вже 300 000 років тому мали високу майстерність в обробці дерева і могли створювати складні інструменти. Це також свідчить про те, що полювання було важливим видом діяльності для гомінідів.

Знайдення цього бумеранга дає нам нове уявлення про спосіб життя наших предків. Воно показує, що вони були кваліфікованими мисливцями, які могли використовувати складні інструменти для полювання на великих тварин. Це також показує, що вони були здатні планувати майбутнє і навчати своїх дітей навичкам полювання.

Знайдення цього бумеранга є ще одним доказом того, що гомініди були дуже розумними і здатними істотами. Воно також показує, що вони були здатні пристосовуватися до різних середовищ існування і знаходити нові способи виживання.

Нагадаємо, у Бразилії знайшли прикраси, що були виготовлені з кісток гігантського лінивця 25 тисяч років тому.

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