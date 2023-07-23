В Германии найден мастерски изготовленный бумеранг, которому 300 тысяч лет – фото

В Германии, в городе Шенинген, был найден мастерски сделанный бумеранг в возрасте 300 000 лет. Это самый древний бумеранг, который когда-либо был найден, и он свидетельствует, что гоминиды того времени обладали знаниями и навыками, необходимыми для создания сложных инструментов.

Бумеранг сделан из древесины ели и имеет длину 77 сантиметров. Он заостренный с обоих концов и имеет изогнутую форму. Этот бумеранг был найден под водой, что помогло ему сохранить форму и структуру.

Исследователи, изучавшие бумеранг, считают, что он использовался для охоты. Они предполагают, что охотники бросали бумеранг в ноги животных, чтобы остановить их, а затем добегали до добычи и добивали копьями, говорится в статье в научном журнале Plos.org.

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Обнаружение этого бумеранга является важным археологическим открытием. Оно свидетельствует о том, что гоминиды уже 300 000 лет назад обладали высоким мастерством в обработке дерева и могли создавать сложные инструменты. Это также свидетельствует, что охота была важным видом деятельности для гоминид.

Обнаружение этого бумеранга дает нам новое представление об образе жизни наших предков. Оно указывает, что они были квалифицированными охотниками, которые могли употреблять сложные инструменты для охоты на больших животных. Это также показывает, что они были способны планировать будущее и обучать своих детей навыкам охоты.

Обнаружение этого бумеранга является еще одним доказательством того, что гоминиды были очень умными и способными существами. Оно также показывает, что они были способны приспосабливаться к разным средам обитания и находить новые способы выживания.

Напомним, в Бразилии нашли украшения, изготовленные из костей гигантского ленивца 25 тысяч лет назад.

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