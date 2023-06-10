У Німеччині знайшли елітний цвинтар 5 століття

Під час розкопок на території німецького міста Кніттлінг знайшли елітний цвинтар 5-8 століття. В одній з могил виявили останки воїна, похованого поряд зі своїм конем. Загалом археологам вдалося знайти 110 могил.

Про це повідомляє The History Blog.

Могили розташовувались у хронологічному порядку, поряд одна біля одної, хоча поховання еліти було розташоване трохи далі від решти. Хтось був просто похований у землю, хтось – у дерев’яних трунах. Найзаможніші мали дерев’яні камери.

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При цьому науковці виявили безліч цінних речей: перли, намиста, сережки, нарукавні кільця, дискові брошки, аксесуари для ременів ножі та гребінці.

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У чоловічих похованнях знайшли мечі, списи, щити, наконечники стріл. Крім того, було знайдено глиняний посуд із залишками їжі.

Дуже багато поховань належали заможним людям, особливо ті, які датувались VI ст. Примітно, що знайшли бронзові чаші, які вказують на високий рівень застільної культури.

Нагадаємо, у Швеції знайшли "селище мертвих" 5 століття – масове поховання скандинавських предків вікінгів, що мають ознаки насильницької смерті.

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