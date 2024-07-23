У ДПСУ сказали, чи будуть чоловікам вручати повістки під час перетину кордону

У прикордонних пунктах пропуску не видають повістки військовозобов'язаним. Однак, на КПП можуть бути присутні працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко виданню "Радіо Свобода".

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Демченко пояснив, що в окремих пунктах пропуску, в окремі години, можуть бути присутні представники ТЦК, але вони не беруть участі в заходах прикордонного контролю.

"Ні масово, ні відкрито, ні не відкрито повістки на пунктах пропуску не видаються", - запевнив він.

Втім, якщо людина, яка перетинає кордон, перебуває у розшуку, то прикордонники можуть звернутися до поліції, щоб ті доправили її до ТЦК.

"Працівники ТЦК не беруть участь в прикордонному контролі", - наголосив Демченко. "Але вони можуть допомагати, якщо виникають якісь питання відносно документів або інформації".

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

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