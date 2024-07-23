В ГПСУ сказали, будут ли мужчинам вручать повестки во время пересечения границы

В пограничных пунктах пропуска не выдают повестки военнообязанным. Однако на КПП могут присутствовать работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко изданию "Радио Свобода".

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Демченко пояснил, что в отдельных пунктах пропуска, в отдельные часы, могут присутствовать представители ТЦК, но они не участвуют в мероприятиях пограничного контроля.

"Ни массово, ни открыто, ни неоткрыто повестки на пунктах пропуска выдаются", — заверил он.

Впрочем, если человек, пересекающий границу, находится в розыске, то пограничники могут обратиться в полицию, чтобы те доставили ее в ТЦК.

"Работники ТЦК не участвуют в пограничном контроле", — подчеркнул Демченко. "Но они могут помогать, если возникают какие-либо вопросы относительно документов или информации".

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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