У ГУР попередили про російські провокації щодо ЗАЕС

У Головному управлінні розвідки попередили українців, що в найближчі години російські окупанти готують масштабну провокацію. Загарбники спробують імітувати аварію на Запорізькій атомній електростанції.

За даними розвідки, для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

Зазначається, що після удару окупанти планують оголосити про аварійний витік радіоактивних речовин. У цьому інциденті росіяни планують звинуватити Україну.

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"Щоб максимально приховати свої дії рашисти зірвали заплановану на сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ", – йдеться у повідомленні.

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У ГУР пояснили, що окупанти хочуть спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування під час якого буде зупинено всі бойові дії. Таким чином росіяни зможуть отримати жадану паузу для перегрупування та зупинки українського контрнаступу.

Нагадаємо, внаслідок ворожого нічного обстрілу Києва та Дніпра 26 травня пошкоджено дах ТРЦ, підприємства, заправка та будинки, є постраждалий.

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