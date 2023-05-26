В ГУР предупредили о российских провокациях по ЗАЭС

В Главном управлении разведки предупредили украинцев, что в ближайшие часы российские оккупанты готовят масштабную провокацию. Захватчики попытаются имитировать аварию на Запорожской атомной электростанции.

По данным разведки, для этого будет произведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

Отмечается, что после удара оккупанты планируют объявить об аварийной утечке радиоактивных веществ. В этом инциденте россияне планируют обвинить Украину.

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"Чтобы максимально скрыть свои действия рашисты сорвали запланированную на сегодняшний день ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ", – говорится в сообщении.

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В ГУР объяснили, что оккупанты хотят спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия. Таким образом, россияне смогут получить желанную паузу для перегруппировки и остановки украинского контрнаступления.

Напомним, в результате вражеского ночного обстрела Киева и Днепра 26 мая повреждена крыша ТРЦ, предприятия, заправка и дома, пострадавшая.

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