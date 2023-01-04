В Ірландії вступили в дію нові правила для українських біженців: що змінилося

В Ірландії з 3 січня 2023 року почало діяти нове правило для українських біженців. Зокрема, українців зобов'язали самостійно оплачувати своє харчування.

За дорослого потрібно заплатити 10 євро на день, за дитину – 5 євро. Про це повідомляє The Irish Times.

Зазначається, що раніше ці витрати покривав Департамент інтеграції. Втім, напередодні уряд Ірландії ухвалив рішення щодо послаблення навантаження на державну систему розміщення біженців.

Біженці з України тепер зобов'язані вносити оплату за харчування в готелях, навіть якщо вони збираються харчуватися в іншому місці. Якщо біженець відмовиться заплатити, його попросять піти.

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Повідомляється, що така політика застосовуватиметься тільки до тих, хто проживає в готелях типу "ліжко та сніданок" і гостьових будинках.

"Згідно з оновленими правилами, біженцям з України пропонують лише одну пропозицію щодо розміщення. Якщо українці відмовляться, вони повинні будуть знайти власне приватне житло. Це має на меті "допомогти гарантувати, що житло й надалі розподілятиметься справедливим та ефективним способом", – заявили у департаменті.

Уточнюється, що в Ірландії проживає близько 70 000 українців, яким надано статус бенефіціарів тимчасового захисту (BOTP) відповідно до загальноєвропейської схеми.

Раніше стало відомо, що деякі країни змінили правила перебування українців. Змінюються умови проживання та розмір грошових виплат.

Тим українцям, які виїхали з окупованої території без закордонного паспорта, пояснили, як за законом можна повернутися в Україну. Для цього потрібно оформити тимчасове посвідчення.

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