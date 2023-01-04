В Ирландии вступили в действие новые правила для украинских беженцев: что изменилось

В Ирландии с 3 января 2023 начало действовать новое правило для украинских беженцев. В частности, украинцы обязали самостоятельно оплачивать свое питание.

За взрослого нужно заплатить 10 евро в день, за ребенка – 5 евро. Об этом сообщает The Irish Times.

Ранее эти расходы покрывал Департамент интеграции. Впрочем, накануне правительство Ирландии приняло решение об ослаблении нагрузки на государственную систему размещения беженцев.

Беженцы из Украины теперь обязаны вносить оплату за питание в отелях, даже если они собираются питаться в другом месте. Если беженец откажется заплатить, его попросят уйти.

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Сообщается, что такая политика будет применяться только к проживающим в гостиницах типа "кровать и завтрак" и гостевых домах.

"Согласно обновленным правилам, беженцам из Украины предлагают только одно предложение по размещению. Если украинцы откажутся, они должны будут найти собственное частное жилье. Цель цели "помочь гарантировать, что жилье и дальше будет распределяться справедливым и эффективным способом", – заявили в департаменте.

Уточняется, что в Ирландии проживает около 70 000 украинцев, которым предоставлен статус бенефициаров временной защиты (BOTP) в соответствии с общеевропейской схемой.

Ранее стало известно, что некоторые страны поменяли правила пребывания украинцев. Изменяются условия проживания и размер денежных выплат.

Тем украинцам, выехавшим с оккупированной территории без загранпаспорта, объяснили, как по закону можно вернуться в Украину. Для этого нужно оформить временное удостоверение.

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