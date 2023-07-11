В Іспанії знайшли поховання мідного віку: перевертає уявлення про ставлення до жінок

.Археологи виявили поховання епохи мідного віку в Іспанії, що значно переосмислює уявлення про ставлення до жінок у той період. Знайдена могила, розташована неподалік від Севільї, належала жінці з високим соціальним статусом. Це відкриття сильно вразило вчених, які раніше вважали, що іберійське суспільство того часу було патріархальним.

Про це пише NV.ua.

Спочатку дослідники вважали, що багате поховання, яке датується приблизно 2850 роком до нашої ери, належало молодій людині віком від 17 до 25 років. Однак новий метод встановив, що останки належали жінці.

У гробниці знайшли бивні зі слонової кістки, шкаралупу страусиних яєць і кинджал із гірського кришталю, що свідчить про високий соціальний статус покійної. Це також підтверджується одиночним похованням, що відрізняється від типових могил того періоду.

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Марта Сінтас-Пенья, ад'юнкт-професорка передісторії Університету Севільї, спільно з колегами визначила стать похованої за допомогою нової техніки, яка аналізує хромосомну інформацію, знаходячи її в зубній емалі. Дослідники стверджують, що цей новий метод є надійним, навіть при погано збережених людських скелетах, і водночас він набагато дешевший, ніж тестування ДНК.

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Професор Леонардо Гарсія Санхуан, спеціаліст з передісторії Університету Севільї, заявив, що скарби, знайдені в гробниці в поселенні мідної доби Валенсина-де-ла-Консепсьон, є унікальними порівняно зі скарбами, знайденими в інших місцях з того ж періоду.

"Порівняно з іншими похованнями, це виглядає по-справжньому розкішним, — сказав він. — Тому ми без вагань говоримо, що вона була найпомітнішою в суспільстві особистістю свого часу, і це, звісно, примітно, тому що йдеться про жінку"

Нагадаємо, у Британії відкопали гігантські кам'яні сокири, яким 300 тисяч років.

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