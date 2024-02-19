В Іспанії вбили льотчика Максима Кузьмінова, який пригнав вертоліт Україні

В іспанському місті Вільяхойоса могли вбити російського пілота Максима Кузьмінова. Він передав українським військовим гелікоптер Мі-8 у серпні минулого року.

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Про це повідомило видання Il-corrispondente. За словами журналістів, у Кузьмінова нібито вистрілили 12 разів, також його тіло переїхав автомобіль.

Видання ABC повідомило 14 лютого про вбивство 33-річного українця у Вільяхойосі. Його тіло знайшли з отворами від куль.

ЗМІ Eureka News з посиланням на іспанську нацгвардію розповіло, що чоловік нібито мав проблеми з алкоголем і наркотиками. Його сусіди розповіли, що "іноземець поводився неадекватно, часто кричав, вів п'яні балачки та розповідав багато історій про своє минуле та теперішнє життя". Також журналісти припустили, що росіянина нібито могли вбити українські спецслужби.

Вбитим може бути не російський пілот Максим Кузьмінов

Російське видання "Осторожно новости" повідомило, що іспанські ЗМІ 14 лютого повідомили про вбивство "33-річного українця" у місті Вільяхойос. Тоді як Кузьмінову 28 років.

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Про те, що загиблим виявився саме Максим Кузьмінов заявило видання Eureka News з посиланням на "неофіційну інформацію" від нацгвардії Іспанії.

Це ЗМІ не має сайту, лише обліковий запис у X та телеграм-канал. У ньому дані про особу Кузьмінова були представлені як неофіційна інформація від представників іспанської Громадянської Гвардії, йдеться у повідомленні.

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов у коментарі "РБК-Україна" підтвердив смерть російського пілота.

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року стало відомо, що ГУР МОУ вдалося провести спецоперацію "Синиця", яка тривала більш як пів року. У ході неї ГУР виманило на територію України пілота російського гвинтокрила Мі-8 АМТШ разом з екіпажем.

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