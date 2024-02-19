В Испании убили летчика Максима Кузьминова, пригнавшего вертолет Украины

В испанском городе Вильяхойос могли убить русского пилота Максима Кузьминова. Он передал украинским военным вертолет Ми-8 в августе прошлого года.

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Об этом сообщило издание Il-corrispondente. По словам журналистов, в Кузьминова вроде бы выстрелили 12 раз, также его тело переехал автомобиль.

Издание ABC сообщило 14 февраля об убийстве 33-летнего украинца в Вильяхойосе. Его тело обнаружили с отверстиями от шаров.

СМИ Eureka News со ссылкой на испанскую нацгвардию рассказало, что мужчина якобы имел проблемы с алкоголем и наркотиками. Его соседи рассказали, что "иностранец вел себя неадекватно, часто кричал, вел пьяные разговоры и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни". Также журналисты допустили, что россиянина якобы могли убить украинские спецслужбы.

Убитым может быть не российский пилот Максим Кузьминов

Российское издание "Осторожно новости" сообщило, что испанские СМИ 14 февраля сообщили об убийстве "33-летнего украинца" в городе Вильяхойос. В то время как Кузьминову 28 лет.

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О том, что погибшим оказался именно Максим Кузьминов, заявило издание Eureka News со ссылкой на "неофициальную информацию" от нацгвардии Испании.

Это СМИ не имеет сайта, только аккаунт в X и телеграмм-канал. В нем данные о личности Кузьминова были представлены в качестве неофициальной информации от представителей испанской Гражданской Гвардии, говорится в сообщении.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии "РБК-Украина" подтвердил смерть российского пилота.

Напомним, 23 августа 2023 года стало известно, что ГУР МОУ удалось провести спецоперацию "Синица", которая длилась более полугода. В ходе нее ГУР выманило на территорию Украины пилота российского вертолета Ми-8 АМТШ вместе с экипажем.

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