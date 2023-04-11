В Італії знайдено гробницю із залишками останньої трапези (фото)

В Італії знайдено незайману етруську гробницю, у якій були залишки останньої трапези. Вчені кажуть, що це дуже рідкісна знахідка.

Як пише Heritage daily, неушкоджена гробниця VI століття до н. е. була виявлена у некрополі у місті Вульчі (Лаціо, центральна Італія). У ній знайшли керамічний посуд та страву, що лежала на жаровні. Там лежало вугілля і на шампурах знаходилися залишки смаженого м'яса.

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У ході розкопок було знайдено й кам'яні плити з туфу вагою 40 кг. За ними відкрилася камера вирубаної у скелі гробниці. У ній знайшли близько 30 керамічних посудин, що гарно збереглися.

У гробниці, ймовірно, було поховано жінку — там не було зброї, але знайшли веретено. Її кремовані останки були поміщені в округлий горщик, що зазвичай використовується етрусками як урна для праху.

Видання пише, що Етруське місто Вульчі процвітало, було центром торгівлі та ремесел, поки в 280 році до н.е. не було розгромлене римлянами. Місто занепало і зрештою було закинуто. Потім воно стало ідеальним місцем для мародерів — з десятків тисяч гробниць винесли безцінні артефакти.

Тож знахідка цієї непошкодженої гробниці є неймовірною рідкістю.

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