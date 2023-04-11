В Италии найдена гробница с остатками последней трапезы (фото)

В Италии найдена девственная этрусская гробница, в которой были остатки последней трапезы. Ученые говорят, что это очень редкая находка.

Как пишет Heritage daily, невредимая гробница VI века до н. е. была обнаружена в некрополе в городе Вульчи (Лацио, центральная Италия). В ней нашли керамическую посуду и блюдо, лежавшее на жаровне. Там лежали угли, а на шампурах находились остатки жареного мяса.

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В ходе раскопок были найдены и каменные плиты из туфа весом 40 кг. За ними открылась камера вырубленной в скале гробницы. В ней нашли около 30 хорошо сохранившихся керамических сосудов.

В гробнице, вероятно, была похоронена женщина — там не было оружия, но нашли веретено. Ее кремированные останки были помещены в округлый горшок, обычно используемый этрусками как урна для праха.

Издание пишет, что Этрусский город Вульчи процветал, был центром торговли и ремесел, пока в 280 году до н. не было разгромлено римлянами. Город пришел в упадок и в конце концов был заброшен. Потом оно стало идеальным местом для мародеров – из десятков тысяч гробниц вынесли бесценные артефакты.

Так что находка этой неповрежденной гробницы является невероятной редкостью.

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