В Італії виявили дві мозаїки II століття із зображенням Медузи (фото)

В Італії під час розкопок вілли, яку використовували давньоримські імператори, археологи виявили дві мозаїки. На них зображена Медуза з грецького міфу, чиє волосся було зроблене зі змій і погляд якої міг перетворювати людей на камінь.

Знахідка датується другим століттям нашої ери. Про це повідомляє Live Science.

Зазначається, що команда знайшла мозаїки в круглій кімнаті на віллі Антонінів, так званій тому, що її використовували члени династії Антонінів, які правили Римською імперією з 138 по 193 рік нашої ери. На обох мозаїках Медуза дивиться вдалину.

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Команда знайшла мозаїку Медузи в двох нішах, вирізаних у круглій кімнаті на віллі – одна в північно-західній частині кімнати, а друга – у південно-східній частині. У кімнаті було ще дві ніші, але залишків мозаїки в них не виявлено.

Досі залишається загадкою, для чого використовувалася ця кімната і чому в ній були мозаїки Медузи. За словами дослідників, у другому столітті голови Медуз були популярними елементами декору в римському світі.

Нещодавно Ізраїльське управління старожитностей оголосило, що в Ашкелоні було знайдено найдавніший у світі металевий рибальський гачок. Його використовували для вилову акул.

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