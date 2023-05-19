В Італії у печері виявили жіночу фігурку віком близько 7000 років (фото)

Під час дослідження печери Баттіфратта в Італії археологи натрапили на рідкісну глиняну жіночу фігурку. Дослідники встановили, що артефакт був створений приблизно 7000 років тому.

Печера Баттіфратта – це геологічне диво, розташоване поблизу Поджо-Натіво в Сабіні, Італія. Про це повідомляє Ancient Origins.

Науковці підозрювали, що це місце використовувалося для ритуальних цілей. Відкриття цієї 7000-річної глиняної фігурки "майже" підтверджує цю підозру.

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Зазначається, що подібні предмети "дуже рідкісні в Італії". Оскільки глиняна лялька була виготовлена ​​в період неоліту, коли півострів був заселений першими землеробськими громадами, підозрюється, що артефакт пов'язаний з сільським господарством і, можливо, використовувався в ритуалах родючості.

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Вчені також шукають іконографічні підписи, щоб визначити конкретну культуру, яка створила та використовувала рідкісну жіночу фігурку.

Археологи кажуть, що риси обличчя ляльки є лише натяком, у схематичному вигляді. Проте дослідники сказали, що майстер, який зробив артефакт, проявив "більшу ретельність" у представленні зачіски та прикрас для тіла.

Нагадаємо, в Афінах виявили керамічну посудину з дивними надписами, яка, ймовірно, застосовувалась в чорній магії.

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