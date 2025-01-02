Офіційно: ЗСУ здійснили високоточний удар по командному пункту армії рф у Мар’їне на Курщині (відео)

У селищі Іванівське Рильського району Курської області було завдано удару по місцю дислокації російських військових. Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн стверджує, що руйнувань зазнали виключно "мирні цивільні об'єкти": Будинок культури, школа-інтернат, пошта та торговий центр. За його словами, постраждалих немає.

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По позиціях російських окупантів здійснили ракетний удар. У мережі з’явилися фото та відео, які демонструють військову техніку поблизу пошкодженої будівлі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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