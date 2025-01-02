Официально: ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту армии России в Марьино на Курщине (видео)

В поселке Ивановское Рыльского района Курской области был нанесен удар по месту дислокации русских военных. Временный исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн утверждает, что разрушения понесли исключительно "мирные гражданские объекты": Дом культуры, школа-интернат, почта и торговый центр. По его словам, пострадавших нет.

Читайте также: Россия 29 сентября массово обстреляла Запорожье КАБами: есть разрушения и раненые (фото)

По позициям российских окупантов нанесли ракетный удар. В сети появились фото и видео, демонстрирующие военную технику вблизи поврежденного здания. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!