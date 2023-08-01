В Ізраїлі знайшли шолом давньогрецького воїна віком 3000 років

У ізраїльському порту на узбережжі Середземного моря, археологи знайшли бронзовий шолом, який відноситься до епохи Стародавньої Греції. Знахідка вражає своїм віком - він був виготовлений у VI столітті до нашої ери.

Про це пише Express.

Управління старовин Ізраїлю повідомило, що цей шолом належав воїну з давньогрецьких міст-держав, який жив у часи конфлікту між Грецією та Перською імперією. Важливо відзначити, що шолом виконаний у традиційному коринфському стилі та представляє собою унікальний приклад бойового наголів'я гоплітів - грецьких піхотинців.

Дослідники зазначили, що шолом після століть перебування у воді виглядає дещо зіпсованим, заржавілим та потрісканим, проте він зберіг свою структуру досить добре. Він майстерно виготовлений із цільного листа бронзи, і, за допомогою складної техніки з використанням нагріву та молотка, вдалося досягти ваги шолома, що не обтяжувала б воїна, та водночас забезпечувала ефективний захист голови.

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Шолом має цікаві деталі, серед яких хитромудрий візерунок у вигляді павича хвоста над його "очима". Це єдиний шолом "доричного" типу, знайдений на узбережжі Ізраїлю. Виявив його власник голландського днопоглиблювального судна, Хуго Ван де Грааф, у портовому місті на півночі Ізраїлю.

За припущеннями археологів, цей шолом може належати грецькому воїну, який знаходився на військовому кораблі в Середземному морі. Такий корабель та його команда могли бути затоплені, або ж сам шолом впав у воду.

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Згідно з думкою експертів, повністю закритий шолом мав гребінь із кінського волосся, і, хоча він забезпечував відмінний захист голови воїна, обмежував огляд через свою закриту структуру. Такі шоломи вважаються рідкісними знахідками і часто зустрічаються у місцях поховань видатних воїнів або великих битв. Це відкриття допомагає краще зрозуміти давні військові традиції та історію Стародавньої Греції.

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