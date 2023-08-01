В Израиле нашли шлем древнегреческого воина возрастом 3000 лет

В израильском порту на побережье Средиземного моря, археологи нашли бронзовый шлем, относящийся к эпохе Древней Греции. Находка поражает своим возрастом – он был изготовлен в VI веке до нашей эры.

Об этом пишет Express.

Управление древностей Израиля сообщило, что этот шлем принадлежал воину из древнегреческих городов-государств, живших во времена конфликта между Грецией и Персидской империей. Важно отметить, что шлем выполнен в традиционном коринфском стиле и представляет собой уникальный пример боевого оголовья гоплитов – греческих пехотинцев.

Исследователи отметили, что шлем после веков пребывания в воде выглядит несколько испорченным, ржавым и потрескавшимся, однако сохранил свою структуру достаточно хорошо. Он мастерски изготовлен из цельного листа бронзы, и, с помощью сложной техники с использованием нагрева и молотка, удалось достичь веса шлема, который не отягощал бы воина, и одновременно обеспечивал эффективную защиту головы.

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Шлем имеет интересные детали, среди которых хитроумный узор в виде павлина хвоста над его "глазами". Это единственный шлем "доричного" типа, найденный на побережье Израиля. Обнаружил его владелец голландского дноуглубительного судна Хуго Ван де Грааф в портовом городе на севере Израиля.

По предположениям археологов, этот шлем может принадлежать греческому воину, находившемуся на военном корабле в Средиземном море. Такой корабль и его команда могли быть затоплены, или сам шлем упал в воду.

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Согласно мнению экспертов, полностью закрытый шлем имел гребень из конских волос, и, хотя он обеспечивал отличную защиту головы воина, ограничивал осмотр из-за своей закрытой структуры. Такие шлемы считаются редкими находками и часто встречаются в местах захоронений выдающихся воинов или битв. Это открытие помогает лучше понять древние военные традиции и историю Древней Греции.

Напомним, в Мексике обнаружили останки с черепами в форме сердец.

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