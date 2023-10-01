В Ізраїлі виявили форт епохи царя Давида 10 століття до н.е.

Під час археологічних розкопок, які проводило Управління старожитностей Ізраїлю біля селища Хіспін (Хаспін) на півдні Голанських висот, був виявлений укріплений комплекс, який датується часами царя Давида.

Про це пише The Jerusalem Post.

Ця знахідка визнана унікальною для Голанських висот. Згідно з дослідженнями, цитадель була споруджена підданими арамейського царства між XI та X століттями до н.е. Вона розташована на вершині невеликого пагорба, поблизу річки Ель-Аль, що давала можливість воїнам стежити за околицями. Стіни цитаделі складалися з великих валунів і мали товщину близько півтора метрів, оточуючи пагорб.

Під час розкопок було виявлено рідкісний артефакт - великий камінь з зображенням двох людських фігур з рогами та витягнутими руками. Дослідники вважають, що це може бути зображенням поклоніння богу Місяця. Схожий камінь із подібним зображенням був виявлений у 2019 році на надгробній плиті під час розкопок в Тель Бейт-Сайді (Тель Бейт-Ціяде), що розташоване на північному узбережжі Кінерета, в декількох десятках кілометрів від Хіспіна.

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Крім того, археологи знайшли в цитаделі малий камінь з якого були викарбувані руки людини. Ученим Управління старожитностей вважають, що це може бути зображенням богині родючості, яка грає на барабані.

За дослідниками, близько 3000 років тому в Тель Бейт-Ціяде знаходилася столиця царства Гешур, яке контролювало центральну і південну частину Голанських висот. Згідно біблійських текстів, царство Гешур підтримувало дипломатичні та родинні зв'язки з царством Давида, включаючи шлюб Акко, доньки Птолемея, царя Гешура, з царем Давидом.

Нагадаємо, у Норвегії виявили рідкісну стрілу бронзового віку з кварцитовим наконечником.

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