У Норвегії виявили рідкісну стрілу бронзового віку з кварцитовим наконечником (фото)

Льодовикові археологи в Норвегії виявили стрілу з кварцитовим наконечником, яка все ще прикріплена до основи. Знахідка провела до 3000 років у снігу та льоду.

За словами археолога Ларса Піло, який очолює проєкт "Таємниці льоду" в горах Йотунхеймен у центральній Норвегії, в регіоні Оппланд, ймовірно, мисливці на північних оленів використовували цю зброю. Про це повідомляє Live Science.

Зазначається, що стріла була знайдена вздовж верхнього краю льоду, тому мисливці могли просто ховатися за верхнім хребтом.

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Через кліматичні зміни, спричинені людиною, сніг і лід у горах Йотунхеймен тануть, оголюючи артефакти. Якщо археологи не знайдуть ці рукотворні предмети швидко після виявлення, артефакти можуть зіпсуватися під дією стихії.

Аналіз показав, що держак стріли зроблено з берези і на ньому залишилося аеродинамічне вкраплення із збереженими трьома пір’їнами. Мисливці використовують оперення, щоб допомогти вести стрілу в польоті, але вони зазвичай руйнуються з часом.

Наконечник стріли з кварциту в передній частині держака ледь помітний, тому що смола покриває більшу частину наконечника. Смола використовувалася для кріплення.

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