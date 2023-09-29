В Норвегии была обнаружена редкая стрела бронзового века с кварцитовым наконечником (фото)

Ледниковые археологи в Норвегии обнаружили стрелу с кварцитовым наконечником, которая все еще прикреплена к основанию. Находка провела до 3000 лет в снегу и льду.

По словам археолога Ларса Пило, возглавляющего проект "Тайны льда" в горах Йотунхеймен в центральной Норвегии, в регионе Оппланд, вероятно, охотники на северных оленей использовали это оружие. Об этом сообщает Live Science.

Отмечается, что стрела была найдена вдоль верхнего края льда, поэтому охотники могли просто прятаться за верхним хребтом.

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Из-за климатических изменений, вызванных человеком, снег и лед в горах Йотунхеймен тают, обнажая артефакты. Если археологи не отыщут эти рукотворные предметы скоро после обнаружения, артефакты могут испортиться под действием стихии.

Анализ показал, что черенок стрелы сделан из березы и на нем осталось аэродинамическое вкрапление с сохранившимися тремя перьями. Охотники используют оперение, чтобы помочь вести стрелу в полете, но они обычно разрушаются со временем.

Наконечник стрелы из кварцита в передней части черенка едва заметен, так как смола покрывает большую часть наконечника. Смола использовалась для крепления.

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