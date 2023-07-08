В Ізраїлі у пустелі знайшли пів сотні скелетів, яким 2500 років

Археологи, працюючі в пустелі Негев на півдні Ізраїлю, розкопали місце поховання з десятками скелетів, які датуються 2500-річною давниною. Це могли бути жертви торговців людьми.

За дослідженням, опублікованим у журналі Journal of Institute of Археологія Тель-Авівського університету, гробниці знаходяться на перехресті двох давніх шляхів і мають ритуальне значення. Про це повідомляє видання Haaretz.

Виявлення цих камерних гробниць є унікальним, оскільки такі структури ніколи раніше не були знайдені в цьому регіоні. Гробниці, які мають квадратну форму і розміри 23 на 23 фути та 15 на 15 футів, не пов'язані з будь-яким поселенням. Вони розташовані на місці, яке має стратегічне значення на стародавніх торгових маршрутах.

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За словами археологів, смерть та поховання вздовж давніх доріг у суворій пустелі не були рідкістю. Ці місця вважалися "святими" і відігравали ритуальну та релігійну роль. Виявлені гробниці містять різноманітні артефакти, що належать до різних культур південного Леванту, південної Аравії та Єгипту.

Існують припущення, що людські останки, знайдені в гробницях, можуть бути жертвами торгівлі людьми. За історичними записами, така практика була поширена в регіоні, де жінок купували в Газі чи Єгипті та використовували як наречених або священних повій для ритуальних церемоній. Для підтвердження цієї гіпотези вченим потрібні додаткові дослідження та аналізи.

Гробниці збережені та відреставровані, щоб дослідники могли продовжити їх дослідження. Знайдені останки та артефакти розкривають нові дані про життя та ритуали давніх цивілізацій, що населяли цей регіон 2500 років тому.

Раніше у підземних тунелях під низкою церковних споруд у Мексиці археологи знайшли захоплюючі докази втраченого світу.

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