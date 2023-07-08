В Израиле в пустыне нашли полсотни скелетов, которым 2500 лет

Археологи, работающие в пустыне Негев на юге Израиля, раскопали место захоронения с десятками скелетов, датируемых 2500-летней давностью. Это могли быть жертвы торговцев людьми.

По исследованию, опубликованному в журнале Journal of Institute of Археология Тель-Авивского университета, гробницы находятся на перекрестке двух древних путей и имеют ритуальное значение. Об этом сообщает издание Haaretz.

Обнаружение этих камерных гробниц уникально, поскольку такие структуры никогда раньше не были найдены в этом регионе. Гробницы, имеющие квадратную форму и размеры 23 на 23 фута и 15 на 15 футов, не связаны с каким-либо поселением. Они расположены на месте, имеющем стратегическое значение на старинных торговых маршрутах.

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По словам археологов, смерть и погребение вдоль древних дорог в суровой пустыне не были редкостью. Эти места считались "святыми" и играли ритуальную и религиозную роль. Обнаруженные гробницы содержат разнообразные артефакты, принадлежащие к разным культурам южного Леванта, южной Аравии и Египта.

Предполагается, что человеческие останки, найденные в гробницах, могут быть жертвами торговли людьми. По историческим записям такая практика была распространена в регионе, где женщин покупали в Газе или Египте и использовали в качестве невест или священных проституток для ритуальных церемоний. Для доказательства данной догадки ученым требуются дополнительные исследования и анализы.

Гробницы сохранены и отреставрированы, чтобы исследователи могли продолжить их исследование. Обнаруженные останки и артефакты раскрывают новые данные о жизни и ритуалах древних цивилизаций, населявших этот регион 2500 лет назад.

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