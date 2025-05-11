У яких випадках УБД не мають права на безкоштовний проїзд у транспорті

Особи, зі статусом учасника бойових дій в України мають державні гарантії на отримання ряду соціальних пільг. Зокрема, їм надається право безкоштовно користуватися громадським транспортом.

Це право поширюється як на міський транспорт, так і на проїзд між різними населеними пунктами. Водночас варто враховувати, що така пільга не є необмежено – її застосування регулюється певними умовами відповідно до положень Закону України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту". Про це повідомляє "24 Канал".

УБД мають право на безоплатне користування такими видами транспорту:

усіма видами міського транспорту – автобусами, трамваями, тролейбусами та метро;

сільським транспортом загального користування;

приміськими автобусами, залізничним та водним транспортом;

міжміськими маршрутами, включно з внутрішньорайонними та міжобласними перевезеннями.

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Коли дана пільга не діє

Окрім можливості щоденно безоплатно користуватися міським транспортом, учасники бойових дій також мають право на пільгові поїздки між містами.

Раз на два роки держава забезпечує їм безкоштовну поїздку в обидва боки будь-яким видом міжміського транспорту – поїздом, автобусом, літаком або водним транспортом. Як альтернатива, вони можуть один раз на рік скористатися 50% знижкою на поїздку аналогічним маршрутом.

Проте ця пільга е є необмеженою. У разі, якщо УБД уже скористався правом на безкоштовну поїздку протягом останніх двох років або отримав знижку за останній рік, перевізник має законне підґрунтя вимагати оплату повної вартості квитка.

Тож, аби уникнути можливих непорозумінь або відмов у наданні пільгового проїзду, учасникам бойових дій слід бути обізнаними не лише щодо свого права на безоплатний проїзд, а й про встановлені законом обмеження цього права.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

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