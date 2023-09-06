Напередодні заморозків: Що робити з врожаєм помідорів, який ще не дозрів

Зелені помідори можуть швидко дозрівати і стати червоними всього за два-три дні, якщо дотримуватися певних правил зберігання. Дачники поділилися корисними порадами, як досягти такого результату.

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Про це пише Апостроф. Для цього потрібно зібрати недозрілі томати і помістити їх у ящики разом з деякими фруктами, які сприяють прискоренню дозрівання цих овочів. Особливо ефективні для цієї мети стиглі яблука будь-якого сорту.

Експерти рекомендують додати чотири стиглих яблука в ящик поруч із зеленими помідорами. Після цього варто періодично перевіряти стан помідорів, оскільки вони можуть дозрівати швидше, ніж очікуєте. Зазвичай це займає близько двох-трьох діб.

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Крім того, важливо пам'ятати, що усі зелені помідори слід зібрати до того моменту, коли нічна температура повітря не опускається нижче 5 градусів Цельсія. Після заморозку вони будуть втрачати свою якість і не зможуть зберігатися тривалий час, тому краще їх використати або викинути, якщо вони підмерзнуть.

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