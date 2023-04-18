У Китаї акробатка зірвалася з висоти під час виконання небезпечного трюку (моторошне відео)

У Китаї циркова акробатка Сун Моумоу загинула під час виконання трюку без страховки на очах у глядачів. Вона зірвалася з 10-метрової висоти, коли партнер Сун не зміг її зловити.

Як повідомляє Global Times, гімнастка впала під час небезпечного трюку, коли виступала зі своїм чоловіком. Вона померла від травм, у лікарні невідкладної допомоги.

Видання пише, що інцидент викликав стурбованість громадськості щодо безпеки виступів у повітряній акробатиці.

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Попередні розслідування показують, що вистава проводилася місцевою сімейною фермою та була організована концертною компанією The performance company. Наразі всі причетні до інциденту перебувають під слідством.

Китайська асоціація акробатів заявила, що практикуючим акробатику слід приділяти більше уваги комплексним заходам безпеки, ставлячи життя та безпеку акробатів на перше місце.

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Менеджер The performance company заявив, що пара акробатів була досвідченими виконавцями, але посварилася напередодні. Однак чоловік Сун спростував ці заяви.

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Тим часом очевидці трагічного випадку заявили, що організатори виступу акробатів не попіклувалися про їхню безпеку, зокрема на сцені не було подушки безпеки. Також – що машині швидкої допомоги було важко прибути на місце події, оскільки дороги на селі були надто вузькими.

Зокрема, очевидці трагедії, що купували квитки на виступ акробатів заявили, що організатори заманювали їх на подію тим, що акробати виконуватимуть трюки без страховки.

За повідомленнями ЗМІ, 37-річна Сун з чоловіком були батьками двох дітей.

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