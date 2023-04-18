В Китае акробатка сорвалась с высоты во время выполнения опасного трюка (жуткое видео)

В Китае цирковая акробатка Сун Моумоу погибла при исполнении трюка без страховки на глазах у зрителей. Она сорвалась с 10-метровой высоты, когда партнер Сун не смог ее поймать.

Как сообщает Global Times, гимнастка упала во время опасного трюка, когда выступала со своим мужем. Она скончалась от травм в больнице неотложной помощи.

Издание пишет, что инцидент вызвал обеспокоенность общественности по поводу безопасности выступлений в воздушной акробатике.

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Предварительные расследования показывают, что представление проводилось местной семейной фермой и было организовано концертной компанией The performance company. Все причастные к инциденту находятся под следствием.

Китайская ассоциация акробатов заявила, что практикующим акробатику следует уделять больше внимания комплексным мерам безопасности, ставя жизнь и безопасность акробатов во главу угла.

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Менеджер The performance company заявил, что пара акробатов была опытными исполнителями, но поругалась накануне. Однако Сун опроверг эти заявления.

Между тем, очевидцы трагического случая заявили, что организаторы выступления акробатов не позаботились об их безопасности, в частности на сцене не было подушки безопасности. Также – что машине скорой помощи было трудно прибыть на место происшествия, поскольку дороги на селе были слишком узкими.

В частности, очевидцы трагедии, покупавшие билеты на выступление акробатов, заявили, что организаторы заманивали их на событие тем, что акробаты будут выполнять трюки без страховки.

По сообщениям СМИ, 37-летняя Сун с мужем были родителями двоих детей.

Напомним, в Китае во время ремонта канализации рабочие обнаружили жуткий склеп XIII века.

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