У Китаї величезна креветка атакувала відвідувачку ресторану прямо зі столу (відео)

У китайському ресторані тихоокеанська креветка-богомол напала на клієнтку ресторану, яка намагалася закинути її в каструлю з окропом.

Відео інциденту потрапило у соцмережі. Зазначається, що в одному з китайських ресторанів під час обіду відвідувачка закладу зіштовхнулася з несподіваною атакою морського мешканця.

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Дівчині, як зазвичай, подали живих морепродуктів для самостійного приготування. Серед них була тихоокеанська креветка-богомол (oratosquilla oratoria), яка виявилася надзвичайно активною.

Коли жінка спробувала взяти паличками ракоподібного, той раптово підстрибнув і звільнився зі свого ув’язнення. Далі почався справжній хаос: рак почав бігати по столу, а потім, несподівано для всіх присутніх, схопив дівчину за зап’ястя своїми міцними клешнями.

Креветка атакувала відвідувачку ресторану. Джерело: Скриншот з відео

Креветка атакувала відвідувачку ресторану. Джерело: Скриншот з відео

Креветка атакувала відвідувачку ресторану. Джерело: Скриншот з відео

Офіціанти, які поспішили на допомогу, намагалися звільнити руку відвідувачки, але рак тримався дуже міцно. Дівчина кричала від болю. Лише після тривалих зусиль працівникам ресторану вдалося відчепити агресивну креветку.

Тихоокеанська креветка-богомол (Oratosquilla oratoria) - це непересічний морський мешканець, який вражає своєю незвичайною будовою тіла та неймовірними здібностями. Цей ракоподібний є справжнім майстром маскування та має одну з найшвидших атак у тваринному світі.

Креветки-богомоли мають яскраве забарвлення, яке допомагає їм маскуватися на коралових рифах. Їхні очі мають складну будову і здатні розрізняти широкий спектр світла, включаючи поляризоване світло, яке невидиме для людського ока. Найбільш характерною особливістю цих тварин є їхні потужні передні кінцівки, які нагадують молотки або клешні. Саме за допомогою цих кінцівок вони полюють на здобич.

Нагадаємо, у Франції водолаз спустився на дно знімати підводних мешканців. Коли він фотографував восьминога, той вирішив спробувати й себе як фотографа та викрав камеру у водолаза. Дайвер розповів, що допитливий восьминіг своїми щупальцями обтягнув його підводну камеру й перевернув сценарій таким чином, щоб об'єктом дослідження став той, хто спустився фотографувати підводних мешканців.

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