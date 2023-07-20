У Франції восьминіг вкрав фотоапарат та почав знімати водолаза (кумедне відео)

Кумедний випадок стався у Каннах у Франції з одним із водолазів, що спустився на дно знімати підводних мешканців. Коли чоловік фотографував восьминога, той вирішив спробувати й себе як фотографа та викрав камеру у водолаза.

Дайвер розповів, що допитливий восьминіг своїми щупальцями обтягнув його підводну камеру й перевернув сценарій таким чином, щоб об'єктом дослідження став той, хто спустився фотографувати підводних мешканців.

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"Я пірнув, щоб отримати свою камеру назад та зняти восьминога зі своєї іншої камери, та побачив його перед собою, він мене знімав", — розповів дайвер.

Коли він вирішив забрати камеру у восьминога, той почав тікати, але зрештою водолазу вдалося повернути свій гаджет. Він опублікував кадри, які зняв восьминіг-оператор:

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