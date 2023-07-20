Во Франции осьминог украл фотоаппарат и начал снимать водолаза (забавное видео)

Забавный случай произошел в Каннах во Франции с одним из водолазов, спустившихся на дно снимать подводных жителей. Когда мужчина фотографировал осьминога, тот решил попробовать себя как фотографа и похитил камеру у водолаза.

Дайвер рассказал, что любознательный осьминог своими щупальцами обтянул его подводную камеру и перевернул сценарий таким образом, чтобы объектом исследования стал спустившийся фотографировать подводных жителей.

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"Я нырнул, чтобы получить свою камеру назад и снять осьминога с другой камеры, и увидел его перед собой, он меня снимал", — рассказал дайвер.

Когда он решил забрать камеру у осьминога, тот начал убегать, но в конце концов водолазу удалось вернуть свой гаджет. Он опубликовал кадры, которые снял осьминог-оператор:

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