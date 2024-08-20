В Китае огромная креветка атаковала посетительницу ресторана прямо со стола (видео)

В китайском ресторане тихоокеанская креветка-богомол напала на клиентку ресторана, пытавшуюся забросить ее в кастрюлю с кипятком.

Видео инцидента попало в соцсети. Отмечается, что в одном из китайских ресторанов во время обеда посетительница столкнулась с неожиданной атакой морского жителя.

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Девушке, как обычно, подали живых морепродуктов для самостоятельного приготовления. Среди них была тихоокеанская креветка-богомол (oratosquilla oratoria), оказавшаяся чрезвычайно активной.

Когда женщина попыталась взять палочками ракообразного, тот внезапно подпрыгнул и уволился из своего заключения. Дальше начался настоящий хаос: рак начал бегать по столу, а потом, неожиданно для всех присутствующих, схватил девушку за запястье своими крепкими клешнями.

Креветка атаковала посетительницу ресторана. Источник: Скриншот с видео

Креветка атаковала посетительницу ресторана. Источник: Скриншот с видео

Креветка атаковала посетительницу ресторана. Источник: Скриншот с видео

Поспешившие на помощь официанты пытались освободить руку посетительницы, но рак держался очень крепко. Девушка кричала от боли. Лишь после длительных усилий работникам ресторана удалось отцепить агрессивную креветку.

Тихоокеанская креветка-богомол (Oratosquilla oratoria) – это незаурядный морской обитатель, поражающий своим необычным телосложением и невероятными способностями. Этот ракообразный является настоящим мастером маскировки и имеет одну из самых быстрых атак в мире животных.

Креветки-богомолы имеют яркую окраску, которая помогает им маскироваться на коралловых рифах. Их глаза имеют сложное строение и способны различать широкий спектр света, включая поляризованный свет, невидимый для человеческого глаза. Наиболее характерной особенностью этих животных являются их мощные передние конечности, напоминающие молотки или клешни. Именно с помощью этих конечностей они охотятся на добычу.

Напомним, во Франции водолаз спустился на дно снимать подводных жителей. Когда он фотографировал осьминога, тот решил попробовать себя как фотографа и похитил камеру у водолаза. Дайвер рассказал, что любознательный осьминог своими щупальцами обтянул его подводную камеру и перевернул сценарий таким образом, чтобы объектом исследования стал спустившийся фотографировать подводных жителей.

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