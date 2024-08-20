В Китае огромная креветка атаковала посетительницу ресторана прямо со стола (видео)
В китайском ресторане тихоокеанская креветка-богомол напала на клиентку ресторана, пытавшуюся забросить ее в кастрюлю с кипятком.
Видео инцидента попало в соцсети. Отмечается, что в одном из китайских ресторанов во время обеда посетительница столкнулась с неожиданной атакой морского жителя.
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Девушке, как обычно, подали живых морепродуктов для самостоятельного приготовления. Среди них была тихоокеанская креветка-богомол (oratosquilla oratoria), оказавшаяся чрезвычайно активной.
Когда женщина попыталась взять палочками ракообразного, тот внезапно подпрыгнул и уволился из своего заключения. Дальше начался настоящий хаос: рак начал бегать по столу, а потом, неожиданно для всех присутствующих, схватил девушку за запястье своими крепкими клешнями.
Поспешившие на помощь официанты пытались освободить руку посетительницы, но рак держался очень крепко. Девушка кричала от боли. Лишь после длительных усилий работникам ресторана удалось отцепить агрессивную креветку.
Тихоокеанская креветка-богомол (Oratosquilla oratoria) – это незаурядный морской обитатель, поражающий своим необычным телосложением и невероятными способностями. Этот ракообразный является настоящим мастером маскировки и имеет одну из самых быстрых атак в мире животных.
Креветки-богомолы имеют яркую окраску, которая помогает им маскироваться на коралловых рифах. Их глаза имеют сложное строение и способны различать широкий спектр света, включая поляризованный свет, невидимый для человеческого глаза. Наиболее характерной особенностью этих животных являются их мощные передние конечности, напоминающие молотки или клешни. Именно с помощью этих конечностей они охотятся на добычу.
Напомним, во Франции водолаз спустился на дно снимать подводных жителей. Когда он фотографировал осьминога, тот решил попробовать себя как фотографа и похитил камеру у водолаза. Дайвер рассказал, что любознательный осьминог своими щупальцами обтянул его подводную камеру и перевернул сценарий таким образом, чтобы объектом исследования стал спустившийся фотографировать подводных жителей.
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