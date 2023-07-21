Наприкінці липня доведеться пережити ще три магнітні бурі: коли чекати на головний біль

Липень виявився надто насиченим на магнітні бурі різного ступня потужності. Однак до кінця місяця доведеться пережити ще періоди геомагнітних коливань.

Магнітні бурі здатні впливати на наше самопочуття та здоров'я, особливо сильні сонячні спалахи можуть відчути майже всі, навіть не метеозалежні.

За даними порталу Meteoagent, цього місяця незначні геомагнітні збурення (3 бали) очікуються 26, 30 та 31 числа.

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Спеціалісти радять заздалегідь підготуватися до цих періодів та подбати про своє самопочуття. Важливо більше відпочивати під час сильних магнітних бур та уникати надмірного фізичного навантаження. Оскільки липень характеризується високою температурою повітря, важливо уникати перегрівання.

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Під час таких періодів рекомендується мати під рукою ліки проти хронічних хвороб та збільшити споживання рідини. Крім того, варто відмовитися від алкоголю та жирної їжі, яка може навантажити шлунок.

Також корисно проводити більше часу на свіжому повітрі та дотримуватися режиму сну. Контрастний душ може допомогти покращити самопочуття під час сильних магнітних бур.

Загалом, дотримання цих простих порад допоможе зменшити вплив магнітних бур на організм і забезпечить більш комфортний перебіг цього періоду.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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