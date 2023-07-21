В конце июля придется пережить еще три магнитных бури: когда ждать головную боль

Июль оказался слишком насыщенным на магнитные бури разной степени мощности. Однако к концу месяца предстоит пережить еще периоды геомагнитных колебаний.

Магнитные бури способны влиять на наше самочувствие и здоровье, особенно сильные солнечные вспышки могут ощутить почти все, даже не метеозависимые.

По данным портала Meteoagent, в этом месяце незначительные геомагнитные возмущения (3 балла) ожидаются 26, 30 и 31 числа.

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Специалисты советуют заранее подготовиться к этим периодам и позаботиться о своем самочувствии. Важно больше отдыхать во время сильных магнитных бурь и избегать чрезмерной физической нагрузки. Поскольку июль характеризуется высокой температурой воздуха, важно избегать перегрева.

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Во время таких периодов рекомендуется иметь под рукой лекарство против хронических заболеваний и увеличить потребление жидкости. Кроме того, следует отказаться от алкоголя и жирной пищи, которая может нагрузить желудок.

Также полезно проводить больше времени на свежем воздухе и соблюдать режим сна. Контрастный душ может помочь улучшить самочувствие во время сильных магнитных бурь.

В общем, соблюдение этих простых советов поможет снизить влияние магнитных бурь на организм и обеспечит более комфортное течение этого периода.

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