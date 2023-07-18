Магнитные бури в июле 2023: опубликован календарь метеоударов к концу месяца

К концу месяца в течение двух дней ожидается достаточно сильное геомагнитное возмущение атмосферы Земли, вызванное взрывами на Солнце. Это явление именуется магнитная буря.

Ученые делают прогнозы на каждый месяц по метеоударам, но они не стабильны и могут меняться. Об этом говорится на портале Meteoagent.

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Так, 18-19 июля будет держать магнитная буря мощностью в 4 балла. С 20 по 30 июля ожидается затишье, ведь в этот период метеоудары ожидают только в 2 балла из 10.

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Метеозависимые люди могут испытывать даже малейшие колебания, поэтому страдают головными болями, мигренями, скачками давления, тревожностью, сонливостью, раздражительностью. Поэтому в такие дни особенно важно заботиться о себе.

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Как улучшить самочувствие во время метеоударов

Реакция каждого человека имеет разную реакцию на возмущение магнитного поля Земли. Кое-кто сильно страдает из-за колебаний магнитного поля, а кто-то вообще не испытывает влияния.

Предлагаем воспользоваться универсальными советами самопомощи во время магнитных бурь:

1. Правильный сон. Медики советуют ложиться спать до 00:00 и вставать без будильника. Не стоит спать слишком много – это только усугубит самочувствие.

2. Больше движения. Отдавайте предпочтение пешим прогулкам, плаванию, гимнастике, йогой, стретчингу. Но не слишком истощайте себя в спортзалах разными нагрузками.

3. Следите за правильным питанием и откажитесь от кофе, алкогольных напитков, энергетиков. Выбирайте травяные чаи и пейте чистую воду. Употребляйте больше свежих фруктов и овощей, меньше – фастфуда, жирной и жареной пищи.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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