У Краматорську зросла кількість загиблих після ракетної атаки росії, пошукова операція триває. Оновлюється (фото, відео)

російські терористи увечері 27 червня вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. Одна з ракет вдарила по закладу громадського харчування, де перебували люди.

Донецька обласна прокуратура повідомила, що після удару по Краматорську 9 людей загинули, серед яких троє дітей, а ще 60 зазнали поранень (серед них 8-місячний малюк).

"В епіцентрі вибуху також опинились багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки й двері. Наразі на місці продовжують працювати рятувальники. Розбір завалів триває", – зазначили у прокуратурі.

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"Рятувальниками проводиться розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук людей, які ймовірно знаходяться під завалами", – зазначили у ДСНС.

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Нагадаємо, увечері 27 червня російські бойовики вдарили по центру Краматорська Донецької області.

Встановлено, ворог запустив ракети С-300, влучивши у заклад громадського харчування. Як повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, росіяни також вдарили по селищу Біленьке Краматорського району, яке розташоване в передмісті.

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