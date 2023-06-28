В Краматорске возросло число погибших после ракетной атаки россии, поисковая операция продолжается. Обновляется (фото, видео)

российские террористы вечером 27 июня ударили ракетами по Краматорску Донецкой области. Одна из ракет ударила по общепиту, где находились люди.

Донецкая областная прокуратура сообщила, что после удара по Краматорску 9 человек погибли, среди которых трое детей, а еще 60 получили ранения (среди них 8-месячный малыш).

"В эпицентре взрыва также оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, стекла и двери. Сейчас на месте продолжают работать спасатели. Разбор завалов продолжается", - отметили в прокуратуре.

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"Спасателями проводится разбор завалов разрушенного здания и поиск людей, которые, вероятно, находятся под завалами", - отметили в ГСЧС.

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Напомним, вечером 27 июня российские боевики ударили по центру Краматорска Донецкой области.

Установлено, что враг запустил ракеты С-300, попав в общепит. Как сообщил глава ОВА Павел Кириленко, россияне также ударили по поселку Беленькое Краматорского района, расположенном в пригороде.

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