Оккупанты ударили по заведению питания в Краматорске: есть раненые, среди них ребенок, под завалами находятся люди ( фото, видео)

Вечером, 27 июня, российские оккупанты ударили по Краматорску Донецкой области. Есть попадание вблизи кафе, где было большое скопление людей.

Об этом сообщает глава ОП Андрей Ермак и руководитель Донецкой ОВА Кириленко.

"Данные о пострадавших и разрушениях устанавливают. На месте происшествия развернули оперативный штаб. Раненым будут оказывать всю необходимую помощь", – заявил Кириленко в эфире общенационального телемарафона.

Глава ОП подтвердил, что россияне нанесли 2 ракетных удара по Краматорску.

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"Первое попадание было в заведение питания в центре города. Второе попадание - с. Беленькое", - сообщил Ермак.

Как сообщает корреспондент "Донбасс Реалии" Сергей Горбатенко, работающий на месте происшествия, в результате обстрела ранены, под завалами находятся люди.

"Сегодня вечером россияне ударили по центру и одному из поселков Краматорска. Ударили по заведению питания, сейчас ведутся поисково-спасательные работы. О ходе работ будем информировать дополнительно", – сообщает Краматорский городской совет.

В Краматорске пока известно о 3 погибших гражданских в результате российского ракетного удара. Также 25 человек получили ранения. Из них – один ребенок.

Напомним, россия атаковала юг Украины "Калибрамы", "шахедами", дронами-камикадзе.

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