россия атаковала юг Украины 'Калибрамы', 'шахедами', дронами-камикадзе: воздушные силы уничтожили почти все

Ночью 26 июня во время воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы. Город атаковали ракеты типа "Калибр" и дроны-камикадзе типа "Шахед", по меньшей мере 2 "Калибра", а также вражеские БпЛА. Всего ночью Воздушные силы сбили 2 из 3 крылатых ракет "Калибр", 7 из 8 "Шахедов" и все 4 беспилотника неустановленного типа.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер и Воздушные силы ВСУ.

"Страна-террорист атакует Одесщину. Силы нашей обороны работают", – сказал Кипер.

Также о последствиях атаки сообщила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

“Ночь была достаточно сложной не только в боевом смысле. Еще усложняли работу сил противовоздушной обороны погодные условия. Чрезвычайно сильный шторм над морем и царившая всю ночь гроза, усиливали общий визуальный эффект и усложняли работу. Действительно, враг атаковал Одесщину ракетами типа "Калибр" и дронами-камикадзе типа "шахед". Последствия атаки мы уточняем, хотя по меньшей мере два "Калибра" были уничтожены на подлете с моря в прибрежную зону. Была мощная боевая работа по дронам-камикадзе, в результате чего взрывные волны, которые были в процессе боевой работы, повредили окна в двух многоквартирных домах в прибрежной зоне. К счастью, никто не пострадал. Окончательные результаты уточняем, поскольку заливало дождем, бурлила погода.

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Последствия этой ночной атаки мы еще уточняем, хотя знаем, что по меньшей мере 2 "Калибра" были уничтожены на подлете с моря в прибрежную зону". - сказала Гуменюк.

Также, за минувшие сутки враг выпустил по Херсонщине 644 снаряда, в результате чего один человек погиб, 7 получили ранения.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 95 обстрелов, выпустив 644 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации", – сказал Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. По городу Херсоне россияне выпустили 17 снарядов.

Напомним, арта 43-й бригады уничтожила новейший российский ЗРК "Птицелов".

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