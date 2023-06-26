росія атакувала південь України 'Калібрами', 'шахедами', дронами-камікадзе: повітряні сили знищили майже все

Вночі 26 червня під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи. Місто атакували ракети типу "Калібр" і дрони-камікадзе типу "Шахед", щонайменше 2 "Калібри", а також ворожі БпЛА. Загалом, уночі Повітряні сили збили 2 з 3 крилатих ракет "Калібр", 7 з 8 "Шахедів" та усі 4 безпілотники невстановленого типу.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер та Повітряні сили ЗСУ.

"Країна-терорист атакує Одещину. Сили нашої оборони працюють", – сказав Кіпер.

Також про наслідки атаки повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

“Ніч була досить складною не тільки в бойовому сенсі. Ще ускладнювали роботу сил протиповітряної оборони погодні умови. Надзвичайно сильний шторм над морем і гроза, яка панувала всю ніч, посилювали загальний візуальний ефект і ускладнювали роботу. Дійсно, ворог атакував Одещину ракетами типу "Калібр" і дронами-камікадзе типу "шахед". Наслідки атаки ми уточнюємо, хоча щонайменше два "Калібри" було знищено на підльоті з моря до прибережної зони. Була бойова потужна робота по дронах-камікадзе, внаслідок чого вибухові хвилі, які були в процесі бойової роботи, пошкодили вікна в двох багатоквартирних будинках у прибережній зоні. На щастя, ніхто не постраджав. Остаточні результати уточнюємо, оскільки заливало дощем, вирувала погода.

Відео дня

Наслідки цієї нічної атаки ми ще уточнюємо, хоча знаємо, що щонайменше 2 "Калібри" було знищено на підльоті з моря до прибережної зони". - сказала Гуменюк.

Також, за минулу добу ворог випустив по Херсонщині 644 снаряди, внаслідок чого одна особа загинула, 7 – отримали поранення.

Читайте також: Наєв розповів, чи варто Києву боятися наступу вагнерівців з Білорусі

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 95 обстрілів, випустивши 644 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації", – сказав Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. По місту Херсон росіяни випустили 17 снарядів.

Нагадаємо, арта 43-ї бригади знищила новітній російський ЗРК "Птіцелов".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !