У Кремлі повідомили про готовність Путіна поспілкуватись з Трампом

У Кремлі заявили, що російський лідер Володимир Путін готовий до контактів із президентом США Дональдом Трампом, і Москва чекає відповідних сигналів. Президент США Дональд Трамп також підтвердив свої наміри зустрітися з Путіним, щоб обговорити завершення повномасштабної війни, розвʼязаної Росією проти України.

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"Путін готовий, ми чекаємо сигналів. Усі готові. Тут важко робити припущення. Як тільки буде якась конкретика, ми вас проінформуємо".Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Так він прокоментував можливість контактів між лідерами Росії та США у найближчі вихідні.

За даними ЗМІ, Трамп доручив підготувати телефонну розмову з російським лідером, яка має стати першим кроком до організації майбутньої зустрічі.

Нагадаємо, завершення війни має бути перемогою Трампа, а не Путіна.

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