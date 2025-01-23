Завершення війни має бути перемогою Трампа, а не Путіна - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни в Україні повинно стати перемогою президента США Дональда Трампа, а не правителя Росії Володимира Путіна. Під час розмови журналіст зазначив, що Трамп, який не любить програвати, може укласти угоду з Путіним, яка виглядатиме як перемога Росії.

У відповідь Зеленський наголосив, що саме США, а не Росія, мають вийти з цього конфлікту переможцем.Про це йдеться в інтерв’ю Зеленського Bloomberg TV на форумі в Давосі.

"Завершення війни в Україні, я вважаю, має бути перемогою для Трампа, а не для Путіна. Путін для нього ніхто. Америка сильніша, Європа сильніша, Китай сильніший за Росію. Усі це розуміють.

Під час нашої війни всі побачили, що Росія не здатна окупувати Україну. Їхня сила — лише в кількості зброї та нехтуванні життями. Ми захищаємо Європу й НАТО, адже Путін не зупиниться.

Трамп має вийти переможцем, але це неможливо, якщо переможцем буде Путін. І найнебезпечніше — якщо угода дозволить Путіну повернутися. Це стане катастрофою для всіх. Путін використає цей шанс для нової агресії, і тоді ми всі програємо. Його словам і підписам вірити не можна".

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Зеленський також підкреслив важливість узгодження спільного плану дій перед будь-якими перемовинами з Росією.

"Для тих, хто дійсно хоче завершити війну, важливо мати план ще до початку будь-якої комунікації з Путіним. Це в інтересах США, Європейського Союзу, усієї Європи, України й нашого народу".

Нагадаємо, Зеленський назвав передумову завершення гарячої фази війни.

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